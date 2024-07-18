Сон – распространенная проблема

Как показывают исследования, до 30% детей в возрасте до 11 лет и около половины подростков спят недостаточно. Даже некоторые дошкольники пугают спать после 21, хотя для них рекомендуется ложиться раньше.

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Недостаточное количество сна негативно влияет на самочувствие и когнитивные функции детей. Ученые говорят, что раннее укладывание ко сну сразу даст заметный эффект.

Какой эффект даст раннее укладывание

Эксперимент показал, что дети, которые дольше спят, ведут себя совсем иначе. Детей 7 – 11 лет, которые ложились спать раньше, учителя (они не знали о том, кто участвовал в исследовании) отметили как менее раздражительных и импульсивных.

Также исследователи заявили, что чем раньше пугает ребенок, тем лучше у него концентрация внимания. Длинный сон положительно влияет и на другие когнитивные функции.

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