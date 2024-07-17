Удивительный малыш
Сегодня украинским родителям крайне важно прививать малышам любовь к родной культуре. И прекрасно, если удается запустить этот процесс как можно раньше.
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Сеть покорил маленький Давид. Ему всего 3 года, а он знает так много украинских писателей и писательниц.
В первую очередь это было его желание. Сначала я сама рассказывала ему о поэтах, потом искали видео, купили книгу, из которой я выбирала все самое интересное,
– рассказала мама малыша.
Видео с маленьким умным патриотом:
Захват сети
В сети есть несколько скептических комментариев о "потерянном детстве", однако большинство зрителей в восторге от мальчика:
- "Какой умничка! Респект родителям";
- "Невероятный мальчик и супермама";
- "Многие взрослые проигрывают этому трехлетнему джентльмену".
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