Не "вместо", а "вместе"

Часто случается, что дети получают задание сделать какую-то поделку к школе или садику. Это может быть кормушка, ежик из картона или другая поделка.

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В основном родители выполняют работу самостоятельно, но это ошибка. Ключевое требование – изделия нужно делать только вместе.

Прежде всего такие задания должны усиливать сотрудничество детей и родителей. Мы просим сделать не аппликации или рисунки, а объемные поделки, в процессе работы над которыми можно найти определенную роль для ребенка,

– отметила воспитательница Наталья Джуман.

Поделки родителей дети не воспринимают как свои

По словам работницы детского сада, когда родители делают изделия самостоятельно, это заметно сразу, ведь дети не стремятся внимания к таким изделиям. Когда же труд совместный, они гордятся результатом и всем о нем рассказывают.

Когда ребенок приносит свое изделие в сад, то делает это с гордостью, рассказывает, из чего именно ее сделала, что приклеила сама, а что – вместе с мамой. мы всегда подчеркиваем родителям, что это должен быть совместный труд,

– добавила воспитательница.

Ранее мы писали о том, как мама оказалась в тюрьме из-за родинки ребенка.