Сон – поширена проблема

Як показують дослідження, до 30% дітей віком до 11 років та близько половини підлітків сплять недостатньо. Навіть деякі дошкільнята лякають спати після 21, хоча для них рекомендовано лягати раніше.

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Недостатня кількість сну негативно впливає на самопочуття та когнітивні функції дітей. Вчені кажуть, що раннє вкладання до сну одразу дасть помітний ефект.

Який ефект дасть раннє вкладання

Експеримент показав, що діти, які довше сплять, поводяться зовсім інакше. Дітей 7 – 11 років, які лягали спати раніше, вчителі (вони не знали про те, хто брав участь у дослідженні) відзначили як менш дратівливих та імпульсивних.

Також дослідники заявили, що чим раніше лякає дитина, тим краща в неї концентрація уваги. Довший сон позитивно впливає й на інші когнітивні функції.

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