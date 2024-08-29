Патриот с пеленок: папа покорил сеть песней УПА для новорожденного сына

29 августа 2024, 18:37
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Источник:

ТикТок lviv.1tmo

Рождение малышей – особое событие в жизни всех родителей. И так трепетно, когда они впитывают нашу культуру и историю с первых минут своей жизни.

Знаменитая песня "Зродились ми великої години" является важным элементом нашей истории. Теперь она не просто громко звучит по всей стране – ней встречают новорожденных украинцев.

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Сеть покоряет видео, где новоиспеченный папаша поет песню УПА своему крошечному сыну. Малыш вежливо слушает песню, перебирая крошечными ручками.

Как папа поет сыну песню УПА: видео

Такая патриотическая подготовка с пеленок растрогала пользователей:

  • "Как же мило, до слез в глазах";
  • "Вы даете надежду на возрождение нации";
  • "Какая мощная колыбельная, счастливой судьбы вашему малышу".

Ранее мы писали о забавной девочку, которая шокировала сеть реакцией на горячий суп.