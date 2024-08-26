Лайфхак папы из Китая

Путешествия с детьми – это всегда испытание. Но родители всегда пытаются найти способ, который поможет занять детей чем-то интересным и сократить время. И некоторые такие попытки поражают своим остроумием.

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Сообразительный мужчина придумал оригинальный способ сохранения образа в вагоне, в котором он ехал с дочкой. Он попросил ее почистить капусту и сложить в пакет. Девочка так увлеклась, что мужчина спокойно проспал почти всю дорогу!

Оригинальное решение проблемы / Скриншот из видео

Идея мужчины быстро "завирусилась" в сети. Пользователи хвалят изобретательность отца и попробуют этот способ на своих малышах.

Ранее мы писали о поступках родителей, из-за которых дети перестают слушаться.