Знаменита пісня "Зродились ми великої години" є важливим елементом нашої історії. Тепер вона не просто гучно лунає по всій країні – нею зустрічають новонароджених українців.

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Мережу підкорює відео, де новоспечений татусь співає пісню УПА своєму крихітному сину. Малюк чемно слухає пісню, перебираючи крихітними рученятами.

Як тато співає сину пісню УПА: відео

Такий патріотичний вишкіл з пелюшок розчулив користувачів:

"Як же мило, до сліз в очах";

"Ви даєте надію на відродження нації";

"Яка потужна колискова, щасливої долі вашому малюку".

Раніше ми писали про кумедну дівчинку, яка шокувала мережу реакцією на гарячий суп.