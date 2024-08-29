Знаменитая песня "Зродились ми великої години" является важным элементом нашей истории. Теперь она не просто громко звучит по всей стране – ней встречают новорожденных украинцев.

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Сеть покоряет видео, где новоиспеченный папаша поет песню УПА своему крошечному сыну. Малыш вежливо слушает песню, перебирая крошечными ручками.

Как папа поет сыну песню УПА: видео

Такая патриотическая подготовка с пеленок растрогала пользователей:

"Как же мило, до слез в глазах";

"Вы даете надежду на возрождение нации";

"Какая мощная колыбельная, счастливой судьбы вашему малышу".

Ранее мы писали о забавной девочку, которая шокировала сеть реакцией на горячий суп.