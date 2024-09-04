Одинокий папа 180 детей

Мужчине 53 года, он проживает в Великобритании. Сам он себя называет Одинокий Джо, ведь не имеет собственной семьи.

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В течение 14 лет он помогал женщинам, которые хоитили забеременеть. В результате он стал 180 детей и не жалеет об этом.

Общается ли он со своими детьми

Как рассказал Джо, с третью детей он сумел наладить контакт и общение. С некоторыми он говорит почти каждый день.

Мне важно, чтобы мои дети знали, что, несмотря на их необычное происхождение, они были желанны, и я проявляю к ним интерес,

– рассказал Джо.

По словам мужчины, некоторые дети в Южной Америке даже получают от него алименты. Он хотел бы поддерживать всех, но учитывая количество детей сделать это просто невозможно.

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