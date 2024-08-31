Неожиданный сюрприз

38-летняя Зои Дойл – мама двоих детей, которая не подозревала о том, что беременна. Изменение веса она объясняла тем, что переедала, а месячные не прекращались, хотя и были меньше, чем обычно.

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Поскольку она не подозревала о беременности, то на 7 месяце поехала в отпуск в Турцию. Кстати, врачи ей говорили о крайне низких шансах забеременеть, поэтому она перестала принимать противозачаточные таблетки.

Думала, что отравилась

Однажды Зои почувствовала сильную боль в животе. Она думала, что отравилась, однако более становилась все сильнее и сильнее.

У меня началось кровотечение, и муж заметил головку ребенка,

– рассказала она.

Девочка родилась здоровой, ее назвали Хейли. Пара счастлива, что судьба сделала им такой замечательный подарок, хотя они о нем узнали в последний момент.

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