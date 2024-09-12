"Принцесса с шуруповертом": все восхищаются родителями, которым 2-летняя дочь помогает с ремонтом

Кто сказал, что принцессы не могут ничего сделать сами? Маленькая Белла показала, что этот стереотип должен уйти в прошлое.

Принцесса-мастер

Белле всего 2 года, а она уже стала звездой сети. И все – благодаря своему увлечению мастерством и желанию проводить много времени с папой Джейми.

Читайте также Мама хотела "проучить" сына тяжелым трудом: тот быстро заработал более тысячи долларов и бросает школу

Пара затеяла ремонт в своем доме, и Белли не захотела оставаться в стороне. Она активно берет в руки инструмент, а папаша помогает ей освоить полезные навыки.

Как девочка помогает ремонтировать дом: видео

Сеть восхищается ребенком и родителями

Люди восхищаются тем, как маленький ребенок овладевает такими важными навыками. Более того, свою порцию похвалы получили и родители, которые не отговаривали девочку от этого занятия:

"Какая молодец, и папе поможет, и сама научится";

"Родители такие молодцы, что не отговаривают ее, а дают все попробовать";

"Это точно ей пригодится в дальнейшей жизни".

Ранее мы писали о том, почему взрослым не стоит сидеть в телефоне перед детьми.