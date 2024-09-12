Принцесса-мастер
Белле всего 2 года, а она уже стала звездой сети. И все – благодаря своему увлечению мастерством и желанию проводить много времени с папой Джейми.
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Пара затеяла ремонт в своем доме, и Белли не захотела оставаться в стороне. Она активно берет в руки инструмент, а папаша помогает ей освоить полезные навыки.
Как девочка помогает ремонтировать дом: видео
Сеть восхищается ребенком и родителями
Люди восхищаются тем, как маленький ребенок овладевает такими важными навыками. Более того, свою порцию похвалы получили и родители, которые не отговаривали девочку от этого занятия:
- "Какая молодец, и папе поможет, и сама научится";
- "Родители такие молодцы, что не отговаривают ее, а дают все попробовать";
- "Это точно ей пригодится в дальнейшей жизни".
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