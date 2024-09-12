Принцеса-майстер
Беллі лише 2 роки, а вона вже стала зіркою мережі. І все – завдяки своєму захопленню майструванням та бажанню проводити багато часу з татусем Джеймі.
Читайте також Мама хотіла "провчити" сина важкою працею: той швидко заробив понад тисячу доларів і кидає школу
Пара затіяла ремонт у своєму будинку, і Беллі не захотіла залишатися осторонь. Вона активно бере до рук інструмент, а татусь допомагає їй засвоїти корисні навички.
Як дівчинка допомагає ремонтувати будинок: відео
Мережа захоплюється дитиною та батьками
Люди захоплюються тим, як маленька дитина опановує такі важливі навички. Ба навіть більше, свою порцію похвали дістали і батьки, які не відмовляли дівчинку від цього заняття:
- "Яка молодець, і татові допоможе, і сама навчиться";
- "Батьки такі молодці, що не відмовляють її, а дають все спробувати";
- "Це точно їй знадобиться у подальшому житті".
Раніше ми писали про те, чому дорослим не варто сидіти у телефоні перед дітьми.