Принцеса-майстер

Беллі лише 2 роки, а вона вже стала зіркою мережі. І все – завдяки своєму захопленню майструванням та бажанню проводити багато часу з татусем Джеймі.

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Пара затіяла ремонт у своєму будинку, і Беллі не захотіла залишатися осторонь. Вона активно бере до рук інструмент, а татусь допомагає їй засвоїти корисні навички.

Як дівчинка допомагає ремонтувати будинок: відео

Мережа захоплюється дитиною та батьками

Люди захоплюються тим, як маленька дитина опановує такі важливі навички. Ба навіть більше, свою порцію похвали дістали і батьки, які не відмовляли дівчинку від цього заняття:

"Яка молодець, і татові допоможе, і сама навчиться";

"Батьки такі молодці, що не відмовляють її, а дають все спробувати";

"Це точно їй знадобиться у подальшому житті".

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