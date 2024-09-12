Смартфоны – проблема не только детей
Как показало новое исследование, результаты которого опубликованы в Frontiers in Psychology, родители, которые сидят в смартфонах, не только подают плохой пример. Исследователи выяснили, что они могут мешать развитию речи своих детей.
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Вербальное взаимодействие родителями – основной способ обучения коммуникации для детей.
Мы знаем, что когда экраны используются родителями или ребенком, в семье меньше говорят, учат и читают, и это может быть причиной более низких грамматических навыков и словарного запаса,
– рассказала Дженни Радески, медицинский директор Центра передового опыта социальных медиа и психического здоровья молодежи Американской академии педиатрии
Экраны мешают учиться
Другое исследование также показало, что учиться с помощью гаджетов – также не всегда хорошая идея. Например, дети в возрасте от 24 до 30 месяцев хорошо учили слова в живом взаимодействии или в видеочате, но показывали плохие результаты, когда речь шла о просмотре видео.
Что касается старших детей, то при обучении с гаджетами они часто отвлекаются на соцсети или видео, поэтому эффективность процесса крайне сомнительна.
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