Предотвратить вред
Ультрафиолетовое излучение – это не то, с чем стоит "знакомить" нежную детскую кожу. Тем более когда на улице беспощадная жара.
Интересно Как защитить детей от жары: практические советы
Детская кожа легко подвергается ожогам, поэтому солнцезащита – обязательное условие. Однако родители часто капризничают и не дают нанести защитный крем. Что же делать в таком случае?
Интересный лайфхак
В ТикТок мама мальчика поделилась гениальным лайфхаком. Нужно наносить крем не руками, а с помощью щетки и других предметов, чтобы процесс был больше похож на игру!
Как без нервов наносить крем на детей: видео
Такой нехитрый способ делает детей более усидчивыми, а родителям сохраняет много нервов.
Ранее мы писали о том, как не покупать детям новые игрушки.