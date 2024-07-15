Предотвратить вред

Ультрафиолетовое излучение – это не то, с чем стоит "знакомить" нежную детскую кожу. Тем более когда на улице беспощадная жара.

Интересно Как защитить детей от жары: практические советы

Детская кожа легко подвергается ожогам, поэтому солнцезащита – обязательное условие. Однако родители часто капризничают и не дают нанести защитный крем. Что же делать в таком случае?

Интересный лайфхак

В ТикТок мама мальчика поделилась гениальным лайфхаком. Нужно наносить крем не руками, а с помощью щетки и других предметов, чтобы процесс был больше похож на игру!

Как без нервов наносить крем на детей: видео

Такой нехитрый способ делает детей более усидчивыми, а родителям сохраняет много нервов.

Ранее мы писали о том, как не покупать детям новые игрушки.