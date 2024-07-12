Как защищать детей от жары

Родителям советуют пристально следить за состоянием детей, ведь это поможет увидеть ранние признаки тепловой болезни. Также важно не выпускать детей на открытый воздух в жаркие полуденные и послеобеденные часы.

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Стоит помнить, что физическая активность на жаре требует адаптации, поэтому регулируйте время детей на улице. Когда же они чувствуют влияние жары, то должны научиться прятаться в тени.

И помните о водном балансе – в жару дети должны пить много и регулярно.

Какие правила для младенцев

Младенцы должны быть в прохладных местах, а пеленать их надо свободно. Беременным женщинам рекомендуют часто увлажнять кожу.

Очень важно следить, чтобы ребенок не перегревался.