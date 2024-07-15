Запобігти шкоді

Ультрафіолетове випромінювання – це не те, з чим варто "знайомити" ніжну дитячу шкіру. Тим паче коли на вулиці нещадна спека.

Цікаво Як захистити дітей від спеки: практичні поради

Дитяча шкіра легко піддається опікам, тож сонцезахист – обов'язкова умова. Однак батьки часто вередують і не дають нанести захисний крем. Що ж робити у такому випадку?

Цікавий лайфхак

У ТікТок мама хлопчика поділилася геніальним лайфхаком. Потрібно наносити крем не руками, а за допомогою щітки та інших предметів, аби процес був більше схожим на гру!

Як без нервів наносити крем на дітей: відео

Такий нехитрий спосіб робить дітей більш посидючими, а батькам зберігає багато нервів.

Раніше ми писали про те, як не купувати дітям нові іграшки.