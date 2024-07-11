Распространенная проблема

Как рассказала Кейли Опатич из США, у ее двухлетнего сына есть несколько ящиков игрушек. Она постоянно обещала себе не пополнять эту "коллекцию", но ведь родителям так трудно отказывать, когда малыши о чем-то очень сильно просят!

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На одном из сайтов она наткнулась на "метод Монтессори", который рекомендует ограничить количество игрушек, чтобы дети фокусировались на взаимодействии с теми, которые у них уже есть. И впоследствии Кейли нашла решение, которое прекрасно сработало для ее сына и может помочь другим родителям.

Какой метод сработал

Как поделилась мама, она просто собрала все игрушки и отнесла их в подвал, оставив лишь несколько. Со временем она их просто меняет, и сын радуется "новым" игрушкам и играет ими вволю.

Кроме того, Кейли меняет расстановку мебели в комнате малыша, что дает ему порцию нового опыта. Таким нехитрым способом ей удалось добиться того, что в доме мало игрушек, а сын во время игр более сконцентрирован и проявляет к игрушкам больше внимания.

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