Простой трюк: ученые рассказали, что может помочь остановить простуду у детей
Источник:independent
С наступлением осени все больше детей имеют простуду. Ученые дали родителям подсказку, которая может стать полезной для здоровья малышей.
Новое открытие
На конгрессе Европейского респираторного общества в Вене ученые представили результаты интересного исследования. Они пытались найти способ, который позволит преодолеть простуду у детей в короткие сроки, информирует Independent.
Читайте также Трудное решение: можно ли запретить детям соцсети – ученые предлагают лучшую альтернативу
Есть лекарства для облегчения симптомов, такие как парацетамол и ибупрофен, но нет лекарств, которые могли бы облегчить простуду быстрее,
– рассказали ученые.
Однако им удалось найти способ, который сокращает продолжительность простуды.
Простой секрет
Ученые утверждают: если давать маленьким детям солевые капли в нос, то простуда пройдет на два дня быстрее. Кроме того, солевые капли уменьшают вероятность передачи простуды другим членам семьи.
Дети имеют до 10 – 12 инфекций верхних дыхательных путей, то, что мы называем простудой, в год. Наши выводы облегчат жизнь как родителям, так и детям,
– уверен профессор Стив Каннингем из Эдинбургского университета.
Капли с концентрацией соли 2,6%, которые использовались в исследовании, пока невозможно приобрести без рецепта, поэтому ученые пообещали вскоре опубликовать видео для родителей, которое поможет сделать раствор дома.
Ранее мы писали о привычке беременных, которая имеет негативное влияние на дальнейшее здоровье детей.
Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.