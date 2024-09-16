Диета важна для беременных

Как выяснили ученые, ожирение беременных может иметь негативные долгосрочные последствия для здоровья ребенка. Они призывают женщин в положении тщательно следить за своим питанием, говорится в исследовании, опубликованном в ScienceDaily.

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Особенно опасными для дальнейшего здоровья детей являются сложные жиры и сахар. Ученые просят беременных контролировать уровень потребления продуктов, которые содержат эти элементы.

Какая опасность может угрожать здоровью детей

Прежде всего речь идет о риске сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследование показало, что ожирение матерей меняет уровень крайне важного гормона в сердце плода, что нарушает его развитие и приводит к осложнениям в течение всей жизни.

Поэтому, ученые просят беременных соблюдать диету и контролировать свой уровень веса.

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