Кардинальное решение

Австралийские чиновники рассматривают возможность полного запрета доступа детей к социальным сетям. Они аргументируют это рисками, которые связаны с популярными платформами, информирует Pursuit.

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В частности, постоянный поток информации вызывает дофаминовые реакции, которые негативно влияют на развитие детей. Однако ученые уверяют, что все можно исправить, не прибегая к таким радикальным шагам.

Соцсети могут негативно влиять на развитие детей / Pexels

Что предлагают ученые

По мнению экспертов, вместо социальных сетей дети могут перейти к более опасному онлайн-пространству, где контент распространяется без всякой регуляции или модерации. Поэтому, желание позаботиться о безопасности детей будет иметь противоположный эффект.

Вместо этого они предлагают сосредоточиться на разработке более эффективных инструментов родительского контроля. Это решение куда эффективнее, ведь не лишит детей социальных связей, а родители смогут фильтровать контент, который потребляют их дети.

В 2021 году Китай ограничил права несовершеннолетних на регистрацию в соцсетях и играх, однако это привело к тому, что подростки и дети начали использовать учетные данные своих родителей.

Ранее мы писали о веществе, которое приводит к раннему половому созреванию детей.