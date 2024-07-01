Каприз или потребность

Все ученые сходятся на том, что смартфон в раннем возрасте может принести больше вреда, чем пользы. Дети еще не сознательные и не замечают, как этот инструмент захватывает все их внимание.

Читайте также Зависимость ребенка от гаджетов: как родителям решить эту проблему

Большинство родителей признают, что их дети зависимы от мобильных телефонов, однако не всегда понимают, что с этим делать. С одной стороны, правила не всегда действуют, с другой – лишать ребенка гаджета, когда им пользуются все сверстники, тоже неправильно.

Как выбрать то время для приобретения ребенку смартфона, чтобы не наделать вреда?

Когда покупать ребенку мобильный телефон

Ученые не могут назвать правильный возраст, когда ребенок может стать владельцем мобильного телефона. Универсальный принцип, которым стоит пользоваться – чем позже, тем лучше.

Мобильные телефоны способствуют расстройству внимания у детей, вызывают проблемы со сном и задерживают развитие когнитивных функций. Также дети, которые владеют гаджетами, куда чаще устраивают истерики.

Ранее мы писали о том, какие вопросы не стоит задавать детям.