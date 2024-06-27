Когда дети становятся вялыми, без настроения, родственники могут начать волноваться. Стоит узнать, как начать разговор с ребенком об эмоциях. "Почему ты грустный?", – неправильный вопрос. Есть гораздо лучшие способы вывести ребенка на душевный разговор.

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Как проводить с ребенком разговоры об эмоциях

Хорошей основой для искреннего разговора о чувствах является, прежде всего, чувство безопасности. Его невозможно построить, если ребенок испытывает давление со стороны родителей. Не стоит давить и внушать собственное мнение относительно поведения ребенка и его чувств.

Быть с ребенком на одной волне очень важно / Фото unsplash

Необходимо создать комфортное пространство. Иногда хорошим началом будет прозаический разговор о том, как прошел ваш день. Расскажите о положительных моментах, а также о трудностях своих будней. Только потом задавайте вопросы.

Подчеркните, что вы – команда

Если вы дадите своему ребенку понять, что он всегда может на вас рассчитывать, что бы ни случилось, вы его поддержите и создадите хорошую атмосферу доверия.

Младшие дети еще не умеют выражать свои эмоции. Здесь может помочь рисование. Рисуя, ребенок не только упорядочит свои мысли, но и расслабится и, возможно, улучшит себе настроение.

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