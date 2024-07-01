Каприз чи потреба

Усі вчені сходяться на тому, що смартфон у ранньому віці може принести більше шкоди, аніж користі. Діти ще не свідомі та не помічають, як цей інструмент захоплює всю їхню увагу.

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Більшість батьків визнають, що їхні діти залежні від мобільних телефонів, однак не завжди розуміють, що з цим робити. З одного боку, правила не завжди діють, з іншого – позбавляти дитину гаджета, коли ним користуються всі однолітки, теж неправильно.

Як обрати той час для придбання дитині смартфона, аби не наробити шкоди?

Коли купувати дитині мобільний телефон

Вчені не можуть назвати правильний вік, коли дитина може стати власником мобільного телефона. Універсальний принцип, яким варто користуватися – чим пізніше, тим краще.

Мобільні телефони сприяють розладу уваги у дітей, викликають проблеми зі сном та затримують розвиток когнітивних функцій. Також діти, які володіють гаджетами, куди частіше влаштовують істерики.

Раніше ми писали про те, які питання не варто ставити дітям.