Ограничение времени, проведенного детьми перед экранами, является сложной задачей. Однако новое исследование из Университета Калифорнии в Сан-Франциско показывает, что определенные действия родителей очень эффективны для уменьшения использования экранного времени их чада.

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Эффективные стратегии для родителей

Это исследование демонстрирует, что родители действительно могут иметь значительное влияние на экранное время своих детей, используя определенные стратегии и устанавливая правила дома.

Как помочь ребенку качественно проводить свое время / Фото unsplash

Опрос среди подростков в возрасте 12 – 13 лет и их родителей выявил, что ограничение использования экранных устройств в спальнях и во время еды являются самыми эффективными стратегиями. Исследователи подчеркивают важность установления четких правил и их соблюдения.

Родители в свою очередь также должны демонстрировать здоровое отношение к любым устройствам дома. Исследование выявило, что родители, которые сами ограничивают свое экранное время, показывают хороший пример для своих детей.

Исследование также показывает, что важно привлекать детей к обсуждению правил использования экранных устройств. Это помогает детям понять причины ограничений и легче их принимать.

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