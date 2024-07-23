Следует внимательно наблюдать за своим малышом, чтобы определить, готов ли он к горшку. Важно понимать, что готовность к этому важному шагу проявляется в определенных признаках, которые можно заметить в поведении малыша.

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Заинтересованность процессом

Одним из главных признаков готовности к приучению к горшку является регулярность испражнений ребенка. Если ваш малыш какает по расписанию – утром, после еды или перед сном, это поможет предсказать, когда именно нужно извлечь горшок.

Если ваш малыш сопровождает вас в ванную комнату и проявляет интерес к тому, что происходит, – это еще один признак готовности.

Вербальные сигналы

Малыши, которые могут вербально сообщать о своих потребностях (даже на детском языке), также готовы к приучению к горшку.

Многие малыши проходят через этап, когда им не нравится быть грязными или мокрыми. Если ваш ребенок начинает проявлять отвращение к грязным подгузникам и стремится как можно скорее избавиться от их, это идеальная возможность начать приучение к горшку.

Ребенок, который может самостоятельно снимать и надевать штаны или нижнее белье, готов к тренировкам на горшке. Чтобы облегчить этот процесс, одевайте на него штаны с эластичной талией и избегайте костюмов, которые трудно снимать.

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