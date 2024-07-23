Слід уважно спостерігати за своїм малюком, щоб визначити, чи він готовий до горщика. Важливо розуміти, що готовність до цього важливого кроку проявляється у певних ознаках, які можна помітити у поведінці малюка.

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Зацікавленість процесом

Однією з головних ознак готовності до привчання до горщика є регулярність випорожнень дитини. Якщо ваш малюк какає за розкладом – уранці, після їжі чи перед сном, це допоможе передбачити, коли саме потрібно витягти горщик.

Якщо ваш малюк супроводжує вас до ванної кімнати та проявляє інтерес до того, що відбувається, – це ще одна ознака готовності.

Вербальні сигнали

Малюки, які можуть вербально повідомляти про свої потреби (навіть дитячою мовою), також готові до привчання до горщика.

Багато малюків проходять через етап, коли їм не подобається бути брудними або мокрими. Якщо ваша дитина починає виявляти огиду до брудних підгузків і прагне якомога швидше позбутися їх, це ідеальна можливість почати привчання до горщика.

Дитина, яка може самостійно знімати та надягати штани або спідню білизну, готова до тренувань на горщику. Щоб полегшити цей процес, одягайте на неї штани з еластичною талією та уникайте костюмів, які важко знімати.

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