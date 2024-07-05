Психологи определили типичные ошибки родителей, которые мешают проявлениям самостоятельности ребенка, рассказывает Baby 24. Они универсальны, поэтому есть вероятность, что вы тоже были на этом пути и должны пересмотреть свой подход.

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Говорить вместо ребенка

Если вопрос адресован ребенку, то будьте добры не вмешиваться в разговор. Психологи отмечают, что ответ вместо ребенка заставят его чувствовать себя неполноценным, а этого точно надо избегать. Во взрослой жизни такие дети очень боятся проявлять себя и сказать что-то "не в тему".

Выбор друзей

Все родители стремятся, чтобы круг общения их детей был наилучшим. Однако здесь ребенок должен иметь полную свободу действий. В противном случае он научится строить отношения с точки зрения "правильности", а значит, будет испытывать много разочарований.

Распоряжение финансами

Деньги – это также элемент воспитания, который прекрасно выполняет свою работу. Вы можете обсуждать расходы и потребности, однако ни в коем случае нельзя указывать ребенку, что ему стоит покупать. Все дети иногда тратят деньги на глупости и это абсолютно нормально. Со временем это минует, а вот опыт останется на всю жизнь.