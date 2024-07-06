Якщо ви вже все спробували, а ваша дитина відмовляється від сніданку, приготуйте їй особливу кашу з малиною. Мами розповідають, що від неї не залишається навіть ложечки.

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Пшоняна каша з малиною

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– пів склянки сухого пшона;

– 2 склянки коров'ячого молока;

– 1 стакан малини;

– 1 чайна ложка порошку желе зі смаком малини.

Приготування:

Ретельно промийте крупу в гарячій воді. Це допоможе позбутися гіркого смаку. Закип'ятіть у каструлі молоко і висипте туди крупу. Варіть близько 15 хвилин, поки крупа не стане м'якою. Підсолоджувачі можна додати за бажанням, хоча сама крупа вже має солодкий смак. Поки вариться крупа, приготуйте малиновий мус: висипте малину в каструлю, додайте кілька столових ложок води та доведіть до кипіння. Варіть, поки малина не розпадеться. Потім додайте чайну ложку желе і перемішайте, поки порошок не розчиниться. Малина злегка загусне. Якщо віддаєте перевагу густішій консистенції, додайте більше порошку. Зварену крупу викладіть у миски та полийте малиновим мусом. Додайте кілька ягід свіжої малини. Консистенція крупи залежить від ваших уподобань. Якщо ви віддаєте перевагу більш рідкій крупі, то після варіння можна додати трохи молока, перемішайте та при необхідності закип’ятіть.

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