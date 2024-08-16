Иногда родители могут сказать фразу, которая станет тяжелым ударом по детской самооценке, сообщает Baby 24. Из-за загруженности и стресса это может быть непреднамеренное замечание, однако важно принимать в фокусе слова, которые могут нанести наибольший вред.

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"Ты можешь лучше"

Действительно, в совершенстве нет предела, однако это знают взрослые. Детям же нужно, чтобы оценили их усилия. А замечание, что они не сделали достаточно, может сильно демотивировать.

"Отойди, я все сделаю сам/сама"

Кроме того, что детям очень интересно работать рядом со взрослыми, им важно знать, что им под силу любое задание. Эта фраза демонстрирует, что они не способны с чем-то справиться, и никакой пользы для самооценки точно не принесет.

"Вырастешь – поговорим (поймешь)"

Акцентировать внимание на неспособности ребенка что-то понять из-за возраста – неправильно. Кроме того, вам стоит подумать о том, что, возможно, это вы неправильно объясняете? Дети прекрасно понимают аналогии, поэтому нужно просто подобрать удачный пример. Опыт – это не про возраст, поэтому помогайте ребенку его приобретать.

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