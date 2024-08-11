Опасная тенденция

Все родители хотят сохранить такие теплые и милые моменты из детства малышей. Это вполне логичное желание, а вот то, как легко взрослые делятся информацией о детях – нет.

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Мелани Макговерн, которая представляет Better Business Bureau, отмечает, что дети стали очень уязвимыми в сети. Их личности злоумышленники начали воровать так же как виртуальные личности взрослых.

Негативное влияние на психику

По словам ученых, фото в соцсетях учат детей строить самооценку на основе общественного одобрения, что крайне вредно. В таком случае со временем они будут готовы на все, чтобы получить порцию цифровых предпочтений.

Еще одна опасность – контакт с незнакомцами. По меньшей мере, он может повредить детской психике, а в худшем случае ребенок может попасть под манипулятивное влияние, сопротивляться которому он не сможет из-за нехватки опыта. Последствия могут быть ужасными и непредсказуемыми, поэтому родителям стоит следить за тем, кто входит в круг виртуальных контактов их детей.