Открытие ученых
Недоразумения между родителями и детьми – это проблема, которой уже тысячи лет. Однако после многих исследований ученые выяснили, что достаточно лишь одного фактора, чтобы одним усилием преодолеть много барьеров.
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Речь идет о такой привычной для всех нас вещи как юмор. Смех – это один из инструментов счастья, и его применение в воспитании является хорошим решением для того, чтобы не только избежать недоразумения, но и строить глубокие и доверительные отношения.
Как юмор помогает
Дети, у кого в отношениях с родителями присутствовал юмор, чаще отмечали их как неформальные и счастливые. Также большинство этих детей считает, что родители прекрасно справились со своей ролью в воспитании.
Ученые также выделили несколько факторов, на которые влияет юмор:
- снижение стресса;
- развитие когнитивной гибкости;
- творческий подход к решению проблем;
- более высокий показатель устойчивости.
Однако авторы исследования отмечают: важно, чтобы родители оставались авторитетами для детей, буля для них ориентиром и примером.
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