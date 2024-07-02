Самое милое, что вы сегодня увидите: как малыш получал диплом вместе с мамой –забавное видео

Выпускница медицинского университета поделилась забавным видео с вручения диплома. Клятву врача она принимала не сама.

Маленький помощник

В социальной сети ТикТок "завирусилось" забавное видео с вручения дипломов выпускникам медицинского университета. А все потому, что одна из выпускниц давала клятву врача, держа на руках маленького сына.

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Мальчик забавно пытался взять микрофон, но мама была готова к такой "инициативности". Интересно, что малыш тоже был в мантии, что добавляет ситуации еще больше милости.

Забавное видео, которое покорило сеть:

Как отреагировали в сети

Многие люди восхищаются девушкой в комментариях и желают ей дальнейших успехов. На язвительные замечания молодая мама реагирует с юмором, поэтому такой замечательный момент вряд ли кто-то сможет испортить обидными словами.

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