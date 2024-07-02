Маленький помічник

У соціальній мережі ТікТок "завірусилося" кумедне відео із вручення дипломів випускникам медичного університету. А все тому, що одна з випускниць давала клятву лікаря, тримаючи на руках маленького сина.

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Хлопчик кумедно намагався взяти мікрофон, але мама була готова до такої "ініціативності". Цікаво, що малюк теж був у мантії, що додає ситуації ще більше милості.

Кумедне відео, яке підкорило мережу:

Як відреагували в мережі

Багато людей захоплюються дівчиною у коментарях та бажають їй подальших успіхів. На дошкульні зауваження молода мама реагує з гумором, тому такий чудовий момент навряд чи хтось зможе зіпсувати образливими словами.

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