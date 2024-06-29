Курьезная беременность

Однажды утром 17-летняя Пейдж Холл проснулась со "странным чувством". Она попала в больницу, где ее приняли врачи неотложной помощи.

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Каково же было удивление Пейдж, когда ей сообщили, что она беременна! Она находилась на 9-м месяце, однако даже не подозревала об этом. У нее не было живота, а менструация не прекращалась.

Я была так напугана. Я была молодая, я была сама по себе. И эта мысль просто шокировала меня. Но я искренне верю, что все происходит по какой-то причине,

– рассказала Пейдж.

Сейчас ей 25, она воспитывает сына Дженсена. Мальчик родился здоровым, а Пейдж считает, что он – это лучшее, что случалось в ее жизни.

Почему случается скрытая беременность

Скрытую беременность связывают с несколькими причинами:

гормональный дисбаланс;

использование контрацептивов;

индивидуальные различия в том, как женщины переживают симптомы беременности.

Это явление несет риски из-за отсутствия дородового ухода, поскольку женщины и не подозревают, что беременны. Поэтому врачи советуют не пропускать регулярных осмотров.

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