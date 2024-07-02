Энергичный танцор энергичный танцор

8-летний Броди из Сан-Диего покорил американское шоу талантов. Экспрессия мальчика во время танца поразила не только именитых судей Саймона Коуэла, Хайди Клум, Хауи Мандела и Софию Вергару, но и людей в сети.

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Просто посмотрите, как мальчик "зажигает" под знаменитую "Don't stop me now" легендарной группы Queen.

Видео танца Броди:

Реакция судей

Судьи шоу талантов были поражены экспрессией мальчика, которую он показал на сцене.

Броди, ты абсолютно невероятен,

– сказала Хайди Клум.

Другие судьи также отметили уверенность Броди и даже считают, что он может стать не хуже шоуменом, чем Фредди Меркюри. Мальчик получил заслуженные 4 "Да" и прошел дальше, поэтому вскоре мы снова увидим его на большой сцене.

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