Маленький помощник
В социальной сети ТикТок "завирусилось" забавное видео с вручения дипломов выпускникам медицинского университета. А все потому, что одна из выпускниц давала клятву врача, держа на руках маленького сына.
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Мальчик забавно пытался взять микрофон, но мама была готова к такой "инициативности". Интересно, что малыш тоже был в мантии, что добавляет ситуации еще больше милости.
Забавное видео, которое покорило сеть:
Как отреагировали в сети
Многие люди восхищаются девушкой в комментариях и желают ей дальнейших успехов. На язвительные замечания молодая мама реагирует с юмором, поэтому такой замечательный момент вряд ли кто-то сможет испортить обидными словами.
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