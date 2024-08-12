Булочки зі шпинатом прямо з печі – не тільки смачна, але й корисна добавка до кожної страви. Вони м’які всередині та мають хрустку шкірку зовні, що робить їх ідеальним вибором як для сніданку, так і перекусу.
Цікаво Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин
Булочки зі шпинатом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Розведіть дріжджі в склянці теплого, але не гарячого молока. Потім змішайте їх з борошном, яйцем, цукром, сіллю та олією. Замісіть тісто, накрийте його тканиною і залишіть в теплому місці приблизно на годину для підйому.
- Розморозьте шпинат і відіжміть зайву воду.
- Обсмажте його на сковороді з подрібненою цибулею і часником. Додати сир і приправте сіллю і перцем. Відставте остигати.
- Розігрійте духовку до 170 градусів (без конвекції).
- Підняте тісто розкачайте в прямокутник, змастіть підготовленою начинкою зі шпинату, залишіть краї вільними.
- Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його на менші шматочки.
- Викладіть булочки на деко, застелене папером для випічки. Змастіть їх жовтком і посипте кмином.
- Поставте деко в духовку і випікайте дріжджові булочки зі шпинатом приблизно 20 хвилин, поки вони не стануть коричневими і хрусткими.
- Подавайте їх теплими, діткам вони сподобаються як на сніданок, так і як доповнення до ланчу.