Булочки зі шпинатом прямо з печі – не тільки смачна, але й корисна добавка до кожної страви. Вони м’які всередині та мають хрустку шкірку зовні, що робить їх ідеальним вибором як для сніданку, так і перекусу.

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Булочки зі шпинатом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 50 грамів дріжджів;

– 2 склянки борошна;

– 0,5 склянки молока;

– 6 столових ложок олії;

– 1 яйце;

– 300 грамів замороженого шпинату;

– 100 грамів твердого сиру;

– пів цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– 1 яєчний жовток;

– 1 щіпка кмину.

Приготування:

Розведіть дріжджі в склянці теплого, але не гарячого молока. Потім змішайте їх з борошном, яйцем, цукром, сіллю та олією. Замісіть тісто, накрийте його тканиною і залишіть в теплому місці приблизно на годину для підйому. Розморозьте шпинат і відіжміть зайву воду. Обсмажте його на сковороді з подрібненою цибулею і часником. Додати сир і приправте сіллю і перцем. Відставте остигати. Розігрійте духовку до 170 градусів (без конвекції). Підняте тісто розкачайте в прямокутник, змастіть підготовленою начинкою зі шпинату, залишіть краї вільними. Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його на менші шматочки. Викладіть булочки на деко, застелене папером для випічки. Змастіть їх жовтком і посипте кмином. Поставте деко в духовку і випікайте дріжджові булочки зі шпинатом приблизно 20 хвилин, поки вони не стануть коричневими і хрусткими. Подавайте їх теплими, діткам вони сподобаються як на сніданок, так і як доповнення до ланчу.

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