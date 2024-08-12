Булочки зі шпинатом прямо з печі – не тільки смачна, але й корисна добавка до кожної страви. Вони м’які всередині та мають хрустку шкірку зовні, що робить їх ідеальним вибором як для сніданку, так і перекусу.

Цікаво Для смачного перекусу: готуємо домашнє печиво для дитини за кілька хвилин

Булочки зі шпинатом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розведіть дріжджі в склянці теплого, але не гарячого молока. Потім змішайте їх з борошном, яйцем, цукром, сіллю та олією. Замісіть тісто, накрийте його тканиною і залишіть в теплому місці приблизно на годину для підйому.
  2. Розморозьте шпинат і відіжміть зайву воду.
  3. Обсмажте його на сковороді з подрібненою цибулею і часником. Додати сир і приправте сіллю і перцем. Відставте остигати.
  4. Розігрійте духовку до 170 градусів (без конвекції).
  5. Підняте тісто розкачайте в прямокутник, змастіть підготовленою начинкою зі шпинату, залишіть краї вільними.
  6. Згорніть тісто в рулет, а потім наріжте його на менші шматочки.
  7. Викладіть булочки на деко, застелене папером для випічки. Змастіть їх жовтком і посипте кмином.
  8. Поставте деко в духовку і випікайте дріжджові булочки зі шпинатом приблизно 20 хвилин, поки вони не стануть коричневими і хрусткими.
  9. Подавайте їх теплими, діткам вони сподобаються як на сніданок, так і як доповнення до ланчу.