Есть два вида овсянки: обычная и быстрого приготовления. Хотя они имеют похожий вкус, их питательная ценность и влияние на здоровье могут существенно отличаться. Поэтому важно знать, какую овсянку выбирать для себя и своих детей.

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Какую овсянку лучше не покупать

Обычные овсяные хлопья, которые требуют около 10 минут варки, являются наиболее полезными. Исследования показывают, что разные виды овсянки имеют разную питательную ценность.

Обычные овсяные хлопья являются наиболее полезными благодаря минимальной обработке, которая сохраняет большое количество витаминов и минералов. Хлопья быстрого приготовления, наоборот, подвергаются большей обработке, что влияет на их гликемический индекс (ГИ) и питательные вещества. В частности, обычные овсяные хлопья имеют ГИ 53, тогда как хлопья быстрого приготовления – целых 83, что может приводить к более быстрому повышению уровня сахара в крови.

Гликемический индекс (ГИ) – показатель, который отражает, насколько быстро определенный продукт повышает уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ быстро повышают уровень глюкозы, тогда как продукты с низким ГИ делают это постепенно.

Хлопья быстрого приготовления могут изредка пригодиться на завтрак, если у вас ограничено время на приготовление. Важно лишь выбирать их без добавления сахара и ароматизаторов, чтобы сохранить максимальную пользу. Однако, если вы хотите обеспечить своему ребенку самый полезный завтрак, стоит отдать предпочтение обычным овсяным хлопьям.

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