Дети много времени проводят в смартфоне, и редко когда представляют об опасностях, которые их там ждут. Мошенники, вредоносный контент – это то, что лежит на поверхности. Родителям нужно внедрить несколько правил, чтобы детям ничего не угрожало. Ими поделилось издание Popsugar.

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Обсудите правила

Каждая семья должна иметь цифровой контракт, то есть договоренность о том, как пользоваться гаджетами, сколько времени на них отведено и тому подобное. Также нужно объяснить детям, что они не могут публиковать в своих социальных сетях.

При обсуждении правил подчеркивайте на том, что в вашей семье они особенные, а что происходит в других – не имеет никакого значения.

Общаться с теми, кого знаешь в жизни

Новые знакомства – это прекрасно, однако общение с незнакомцами может быть опасным. Если не знаешь, кто сидит по ту сторону экрана, то не можешь проанализировать, или ждать от него опасности.

Родители должны объяснить детям, что с незнакомцами не стоит общаться ни на улице, ни в социальных сетях.

Контроль контента

Установка функции родительского контроля для гаджетов детей до определенного возраста просто необходима. Дети еще не понимают ответственности за то, какой контент потребляют, и не всегда участвуют в выборе того, что смотреть.

Поэтому, нарушение частного пространства ради безопасности вполне оправдано. Конечно, со временем от него нужно будет отказаться, однако тогда ребенок уже будет вполне сознательный того, какие опасности могут ждать его в интернете.

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