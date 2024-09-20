Діти багато часу проводять у смартфоні, і рідко коли уявляють про небезпеки, які на них там чекають. Шахраї, шкідливий контент – це те, що лежить на поверхні. Батькам потрібно впровадити кілька правил, аби дітям нічого не загрожувало. Ними поділилося видання Popsugar.

Читайте також Важке рішення: чи можна заборонити дітям соцмережі – вчені пропонують кращу альтернативу

Обговоріть правила

Кожна сім’я повинна мати цифровий контракт, тобто домовленість про те, як користуватися гаджетами, скільки часу на них відведено тощо. Також потрібно пояснити дітям, що вони не можуть публікувати у своїх соціальних мережах.

Під час обговорення правил наголошуйте на тому, що у вашій сім'ї вони особливі, а що відбувається в інших – не має жодного значення.

Спілкуватися з тими, кого знаєш в житті

Нові знайомства – це чудово, однак спілкування з незнайомцями може бути небезпечним. Якщо не знаєш, хто сидить по той бік екрана, то не можеш проаналізувати, чи чекати від нього небезпеки.

Батьки повинні пояснити дітям, що з незнайомцями не варто спілкуватися ані на вулиці, ані в соціальних мережах.

Контроль контенту

Встановлення функції батьківського контролю для гаджетів дітей до певного віку просто необхідним. Діти ще не розуміють відповідальності за те, який контент споживають, та й не завжди беруть участь у виборі того, що дивитися.

Відтак, порушення приватного простору заради безпеки є цілком виправданим. Звісно, з часом від нього потрібно буде відмовитися, однак тоді дитина вже буде цілком свідома того, які небезпеки можуть чекати на неї в інтернеті.

Раніше ми писали про жінку, яка більше ніколи ну впустить племінників у свій дім.