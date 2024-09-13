Неудачное "приключение"

32-летняя пользовательница Reddit рассказала о неудачном опыте общения с племянниками и спросила совета. Она откликнулась на просьбу брата посидеть с 3 детьми в возрасте 10, 8 и 6 лет и видела в этом возможность ближе познакомиться с племянниками.

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Однако все пошло совсем не по плану, и даже больше – превратилось в катастрофу.

Дети совсем одичали. Они разбили несколько вещей, в частности вазу, подаренную моей покойной бабушкой, разлили сок на мой белый диван и даже поцарапали на стенах фломастерами,

– рассказала женщина.

Ее замечания они полностью игнорировали, а когда обо всем узнал брат, то вместо помощи просто улыбнулся и сказал "это же дети".

Второго шанса не будет

Недавно брат снова обратился к женщине с той же просьбой, но она ему отказала, объяснив причину. Тот начал злиться и настаивать, что несправедливо "наказывать детей за то, что они дети". Он даже подключил к переговорам родителей, которые тоже начали просить быть "хорошим человеком".

Однако у людей в сети противоположная позиция:

"Вы не их папа, поэтому ничего не обязаны";

"Пусть брат купит вам дом, а тогда пусть его дети все там разносят";

"Если дети хотят провести время с тетей, то должны говорить об этом они, а не их папа".

Ранее мы писали о том, как мама хотела "проучить" сына тяжелой работой, а тот заработал большие деньги и покинул школу.