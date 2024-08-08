Новая мечта

Стать популярным блогером и зарабатывать на создании контента мечтают многие дети и подростки, рассказывает Baby 24. Им кажется, что стоит только снять интересное видео – и популярность и успех придут сразу же.

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Очевидно, что родителям это занятие кажется пустой тратой времени и они хотели бы, чтобы дети проявили большую ответственность в отношении своего будущего. Однако не спешите протестовать и ссориться – есть куда лучший метод.

Поддержка – ключ ко всему

Если ребенок мечтает стать блогером – поддержите его в этом. Помогите снять первый ролик, поработать над сценарием, определить целевую аудиторию. Это полезные навыки, которые востребованы во многих высокооплачиваемых профессиях, поэтому овладеть ими точно не помешает.

Возможно, после первых неудач ребенок передумает, но он увидит самое важное – вашу поддержку и готовность быть рядом в любых начинаниях. Это выведет ваш авторитет на новый уровень, отношения с детьми будут доверительными, а воспоминания – незабываемыми.

Ранее мы писали о том, какие вещи родители должны говорить детям каждый день.