Нова мрія

Стати популярним блогером та заробляти на створенні контенту мріють багато дітей та підлітків, розповідає Baby 24. Їм здається, що варто лише зняти цікаве відео – і популярність та успіх прийдуть одразу ж.

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Очевидно, що батькам це заняття здається гаянням часу і вони хотіли б, аби діти проявили більшу відповідальність щодо свого майбутнього. Однак не поспішайте протестувати та сваритися – є куди кращий метод.

Підтримка – ключ до всього

Якщо дитина мріє стати блогером – підтримайте її у цьому. Допоможіть зняти перший ролик, попрацювати над сценарієм, визначити цільову аудиторію. Це корисні навички, які затребувані у багатьох високооплачуваних професіях, тож опанувати їх точно не завадить.

Можливо, після перших невдач дитина передумає, але вона побачить найважливіше – вашу підтримку та готовність бути поруч у будь-яких починаннях. Це виведе ваш авторитет на новий рівень, стосунки з дітьми будуть довірливими, а спогади – незабутніми.

Раніше ми писали про те, які речі батьки повинні казати дітям щодня.