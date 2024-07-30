Мировоззрение детей и их самооценка изначально строятся на том, что говорят им родители. Есть несколько базовых вещей, которые нужно держать в фокусе ежедневно, как бы ни разворачивались обстоятельства.

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"Я люблю тебя"

Этих три простых слова должны звучать из ваших уст каждый день. Очевидно, что мы сильно любим своих детей, однако никогда не будет лишним напомнить им об этом. У них должно сформироваться устойчивое убеждение: что бы ни случилось, родители всегда их любят.

"Я горжусь тобой"

То, что может казаться нам мелочью, для детей может стоить многих усилий и переживаний. Каждый шаг, который они делают для реализации задуманного, должен сопровождаться подбадриванием взрослых. Так они научатся, что ваше внимание – это не дар, который нужно заслужить, а обыденное обстоятельство, что сопровождает их на пути к мечтам.

"Спасибо тебе"

Иногда взрослые убеждены, что рутинные ежедневные задачи являются обязанностью детей, который не стоит похвалы. Это совсем не так, ведь дети делают усилия над собой, чтобы сделать что-то по дому или снизить активность. У детей еще нет сформированной силы воли, поэтому стоит обеспечить им такую простую моральную поддержку.

"Ошибаться – это нормально"

Страх ошибки разрушил куда больше ярких мечтаний, чем неблагоприятные обстоятельства. Поэтому чрезвычайно важно учить детей не избегать ошибок, а делать правильные выводы и менять тактику действий. Делайте это ежедневно – и когда вы удивитесь, какой невероятный эффект имеют такие простые слова.