Все искусство приготовления блинов для ребенка заключается в том, чтобы приготовить правильное тесто. В списке основных ингредиентов всего три продукта.
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Блины для ребенка
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 стакана молока;
– 1 стакан пшеничной муки;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешайте.
- Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.
- Если добавить две столовые ложки масла, дополнительно смазывать сковороду не нужно. Сковородку смазывают только до готовности первого блина.
- Из этой порции получается 12 блинов.
- Если вы хотите, чтобы блины получились более пышными, добавьте стакан молока и стакан газировки. Если добавить в тесто две столовые ложки сахара, блины будут золотистого цвета.
Как приготовить начинку
Сладкие дополнения: блины можно смазать джемом, шоколадом, сиропом или яблочным пюре. Детки особенно любят блины политые взбитыми сливками. Их можно посыпать сахарной пудрой или украсить фруктами (свежими, сушеными или консервированными в сиропе).
Пикантные добавки: их можно подать с тушенкой: их можно подать с тушеными овощами или шпинатом, мясным фаршем или кусочками курицы. Для идеального результата блины стоит полить соусом бешамель, посыпать тертым сыром, зеленью и запечь.
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