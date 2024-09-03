Все мистецтво приготування млинців для дитини полягає в тому, щоб приготувати правильне тісто. У списку основних інгредієнтів лише три продукти.
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Млинці для дитини
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 склянки молока;
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 1 яйце.
Приготування:
- Всі інгредієнти змішайте.
- Тісто має вийти консистенції густої сметани.
- Якщо додати дві столові ложки олії, додатково змащувати сковороду не потрібно. Сковорідку змащують тільки до готовності першого млинця.
- З цієї порції виходить 12 млинців.
- Якщо ви хочете, щоб млинці вийшли більш пухкими, додайте склянку молока і склянку газованої води. Якщо додати в тісто дві столові ложки цукру, млинці будуть золотистого кольору.
Як приготувати начинку
Солодкі доповнення: млинці можна змастити джемом, шоколадом, сиропом або яблучним пюре. Дітки особливо люблять млинці политі збитими вершками. Їх можна посипати цукровою пудрою або прикрасити фруктами (свіжими, сушеними або консервованими в сиропі).
Пікантні добавки: їх можна подати з тушкованими овочами чи шпинатом, м'ясним фаршем або шматочками курки. Для ідеального результату млинці варто полити соусом бешамель, посипати тертим сиром, зеленню і запекти.
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