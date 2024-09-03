Все мистецтво приготування млинців для дитини полягає в тому, щоб приготувати правильне тісто. У списку основних інгредієнтів лише три продукти.

До теми Що приготувати на сніданок чи перекус: рецепт булочок для дитини

Млинці для дитини

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 склянки молока;

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 1 яйце.

Приготування:

Всі інгредієнти змішайте. Тісто має вийти консистенції густої сметани. Якщо додати дві столові ложки олії, додатково змащувати сковороду не потрібно. Сковорідку змащують тільки до готовності першого млинця. З цієї порції виходить 12 млинців. Якщо ви хочете, щоб млинці вийшли більш пухкими, додайте склянку молока і склянку газованої води. Якщо додати в тісто дві столові ложки цукру, млинці будуть золотистого кольору.

Як приготувати начинку

Солодкі доповнення: млинці можна змастити джемом, шоколадом, сиропом або яблучним пюре. Дітки особливо люблять млинці политі збитими вершками. Їх можна посипати цукровою пудрою або прикрасити фруктами (свіжими, сушеними або консервованими в сиропі).

Пікантні добавки: їх можна подати з тушкованими овочами чи шпинатом, м'ясним фаршем або шматочками курки. Для ідеального результату млинці варто полити соусом бешамель, посипати тертим сиром, зеленню і запекти.

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