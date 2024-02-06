Спробуйте рецепт найсмачніших тюфтельок з індички у вершковому соусі. Вони мають неповторний ніжний смак. А ще ідеально поєднуються з картоплею, рисом і багатьма салатами.

До теми Ви забудете про примус: готуємо овочевий суп, який подобається усім дітям

Рецепт тюфтельок у вершковому соусі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів індичого фаршу;

– 1 цибулина;

– 1 яйце;.

– 20 грамів петрушки;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– 2 склянки овочевого бульйону;

– 1 пучок кропу;

– 1 столова ложка масла;

– 1 столова ложка борошна;

– 200 грамів вершків 12%;

– спеції: сіль, перець, мускатний горіх.

Приготування:

Покладіть м’ясо в миску, додайте яйце, 1/4 чайної ложки солі, велику щіпку перцю і мускатний горіх. Також додайте половину подрібненої петрушки і кропу. Ретельно перемішайте м'ясо з добавками. На сковороді розігрійте масло, додайте дрібно нарізану цибулю, дрібку солі і 3 столові ложки води. Тушкуйте до розм’якшення цибулі. У каструлю з цибулею влийте овочевий бульйон і доведіть до кипіння. Сформуйте фрикадельки і додайте їх в слабо киплячий бульйон. Варіть 10 хвилин. Помістіть борошно і вершки в одну миску. Ретельно перемішати. Постійно помішуючи, поступово додайте гарячий бульйон (приблизно 3 черпаки). Додайте в сковороду вершки і борошно. Дуже акуратно доведіть до кипіння. Вимкніть вогонь, додайте подрібнені кріп і петрушку.

Чому дитина має їсти щодня м'ясо

М'ясо для дитини є важливим джерелом білка, заліза та інших необхідних поживних речовин. Його необхідно вживати для здорового росту, розвитку і функціонування організму.

Поміж інших поживних речовин, м'ясо містить вітаміни групи В (зокрема, вітамін В12, який важливий для нормального функціонування нервової системи), цинк і сірку, які сприяють зміцненню імунної системи та здоров'ю шкіри. Важливо включати різноманітні джерела білка в раціон дитини, такі як м'ясо, риба, яйця та рослинні продукти, для забезпечення необхідного асортименту поживних речовин.

Вчені знайшли причину: чому дитина відмовляється їсти овочі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.