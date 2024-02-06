Спробуйте рецепт найсмачніших тюфтельок з індички у вершковому соусі. Вони мають неповторний ніжний смак. А ще ідеально поєднуються з картоплею, рисом і багатьма салатами.
До теми Ви забудете про примус: готуємо овочевий суп, який подобається усім дітям
Рецепт тюфтельок у вершковому соусі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Покладіть м’ясо в миску, додайте яйце, 1/4 чайної ложки солі, велику щіпку перцю і мускатний горіх.
- Також додайте половину подрібненої петрушки і кропу.
- Ретельно перемішайте м'ясо з добавками.
- На сковороді розігрійте масло, додайте дрібно нарізану цибулю, дрібку солі і 3 столові ложки води.
- Тушкуйте до розм’якшення цибулі.
- У каструлю з цибулею влийте овочевий бульйон і доведіть до кипіння.
- Сформуйте фрикадельки і додайте їх в слабо киплячий бульйон.
- Варіть 10 хвилин.
- Помістіть борошно і вершки в одну миску. Ретельно перемішати. Постійно помішуючи, поступово додайте гарячий бульйон (приблизно 3 черпаки). Додайте в сковороду вершки і борошно.
- Дуже акуратно доведіть до кипіння.
- Вимкніть вогонь, додайте подрібнені кріп і петрушку.
Чому дитина має їсти щодня м'ясо
М'ясо для дитини є важливим джерелом білка, заліза та інших необхідних поживних речовин. Його необхідно вживати для здорового росту, розвитку і функціонування організму.
Поміж інших поживних речовин, м'ясо містить вітаміни групи В (зокрема, вітамін В12, який важливий для нормального функціонування нервової системи), цинк і сірку, які сприяють зміцненню імунної системи та здоров'ю шкіри. Важливо включати різноманітні джерела білка в раціон дитини, такі як м'ясо, риба, яйця та рослинні продукти, для забезпечення необхідного асортименту поживних речовин.
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