Багато батьків стикаються з викликом змусити своїх дітей їсти овочі. Це дуже не просто, дослідження команди з Астонського університету припустило, що на це є одна поширена причина.

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Дитина не їсть овочі: названо причину

У дослідженні взяло участь більше ніж 200 молодих жінок, яким показали відео, де незнайома доросла людина їсть броколі. Під час дослідження вчені зосередилися на розумінні того, чи впливає спостереження за тим, як хтось їсть, на власні вподобання.

Жінкам-учасницям дослідження запропонували подивитися відео, на яких незнайомі люди їли броколі з різним виразом обличчя: позитивним, негативним, нейтральним.

Вчені припускають, що діти насправді можуть не любити овочі через поведінку своїх же батьків.

Ті жінки, які переглянули ролики і мали негативний вираз обличчя, з меншою ймовірністю позитивно ставилися до броколі, а тим паче не надто хотіли її їсти. З іншої сторони ролики з позитивними емоціями, на жаль, жодним чином не збільшили приязнь реципієнтів до броколі.

Як стверджує докторка Кеті Едвардс, яка очолювала дослідження, небажання дітей їсти овочі насправді може бути пов'язане з мімікою батьків. Простими словами, якщо батьки відчувають відразу до овочів, це може мати негативні наслідки для бажання дітей харчуватися ними.

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