Легкий овочевий суп – це справжня знахідка, коли потрібно приготувати щось для дитини без зайвих затрат часу та зусиль. Окрім того, легкий смак супу до вподоби малечі, тому існує ймовірність, що у вас більше не виникатиме складнощів із закликами дитини до столу.

Цікаво Це справді дивовижно: в цьому селі вперше за 30 років народилося немовля

Рецепт овочевого супу

Час: 40 хвилин

Порцій: 5

Інгредієнти: – 3 морквини;

– 5 картоплин;

– 200 грамів мороженої стручкової квасолі;

– 1,5 літра овочевого бульйону;

– 4 столові ложки вершків (18%);

– 40 грамів кропу;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– половина цибулі;

– 250 грамів цвітної капусти;

– 250 грамів броколі.

Приготування:

Всі овочі миємо. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками. Цвітну капусту і брокколі нарізаємо на більш дрібні суцвіття. Моркву нарізаємо кружечками, цибулю дрібно шаткуємо. На дні каструлі топимо вершкове масло. Додаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Додаємо решту овочів та смажимо під кришкою 5 хвилин. Заливаємо все бульйоном та додаємо улюблені спеції. Накриваємо кришкою та варимо до м'якості овочів. В окрему чашку наливаємо вершки, додаємо дві ложки бульйону, перемішуємо та виливаємо у суп. Перед подачею прикрашаємо суп подрібненим кропом.

Смачного!