Легкий овочевий суп – це справжня знахідка, коли потрібно приготувати щось для дитини без зайвих затрат часу та зусиль. Окрім того, легкий смак супу до вподоби малечі, тому існує ймовірність, що у вас більше не виникатиме складнощів із закликами дитини до столу.
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Рецепт овочевого супу
Час: 40 хвилин
Порцій: 5
Приготування:
- Всі овочі миємо. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками. Цвітну капусту і брокколі нарізаємо на більш дрібні суцвіття.
- Моркву нарізаємо кружечками, цибулю дрібно шаткуємо.
- На дні каструлі топимо вершкове масло. Додаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору.
- Додаємо решту овочів та смажимо під кришкою 5 хвилин.
- Заливаємо все бульйоном та додаємо улюблені спеції.
- Накриваємо кришкою та варимо до м'якості овочів.
- В окрему чашку наливаємо вершки, додаємо дві ложки бульйону, перемішуємо та виливаємо у суп.
- Перед подачею прикрашаємо суп подрібненим кропом.
Смачного!