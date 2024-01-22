Легкий овочевий суп – це справжня знахідка, коли потрібно приготувати щось для дитини без зайвих затрат часу та зусиль. Окрім того, легкий смак супу до вподоби малечі, тому існує ймовірність, що у вас більше не виникатиме складнощів із закликами дитини до столу.

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Рецепт овочевого супу

Час: 40 хвилин

Порцій: 5

Приготування:

  1. Всі овочі миємо. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками. Цвітну капусту і брокколі нарізаємо на більш дрібні суцвіття.
  2. Моркву нарізаємо кружечками, цибулю дрібно шаткуємо.
  3. На дні каструлі топимо вершкове масло. Додаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору.
  4. Додаємо решту овочів та смажимо під кришкою 5 хвилин.
  5. Заливаємо все бульйоном та додаємо улюблені спеції.
  6. Накриваємо кришкою та варимо до м'якості овочів.
  7. В окрему чашку наливаємо вершки, додаємо дві ложки бульйону, перемішуємо та виливаємо у суп.
  8. Перед подачею прикрашаємо суп подрібненим кропом.

Смачного!